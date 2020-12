Marcus Rashford bezorgt Manchester United hele late zege op Wolverhampton

Voetbal

Koeman gelooft niet echt meer in landstitel voor Barcelona

Trainer Ronald Koeman sluit het jaar in mineur af. Zonder de geblesseerde Lionel Messi zag hij FC Barcelona in eigen stadion ook punten verspelen tegen het laaggeklasseerde Eibar (1-1). De ploeg van Koeman gaat als nummer 6 van La Liga het nieuwe jaar in. Koploper Atlético Madrid neemt woensdag een ...