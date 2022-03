Premium Het beste van De Telegraaf

Team wil concurrentie niet wijzer maken Geheimzinnig Red Bull belooft Max Verstappen beterschap

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen lijkt erop te kunnen vertrouwen dat de problemen van afgelopen weekeinde niet meer voorkomen. Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Red Bull Racing verwacht de problemen met de benzinetoevoer te hebben opgelost in aanloop naar de volgende race in Saoedi-Arabië. Het team van Max Verstappen doet niet uit de doeken waar het euvel nu precies door is veroorzaakt. Waar komt die geheimzinnigheid eigenlijk vandaan?