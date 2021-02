FC Utrecht-goudhaantje Mimoun Mahi scoort voor zwangere vrouw

Invaller Mimoun Mahi maakte het verschil voor FC Utrecht Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Het ijs smolt zondagmiddag steeds harder van de randen van het dak in de lege Galgenwaard, maar dat kwam in ieder geval niet door het hartverwarmende spel van de 22 hoofdrolspelers in de eerste 45 minuten. FC Utrecht miste in de eerste helft de finesse in de afronding, want kansen waren er genoeg. VVV-Venlo miste aan de andere kant vooral creativiteit en kwaliteit over de gehele linie. De invallers voor de club uit de Domstad maakten vervolgens na rust alsnog het verschil in kwaliteit op het scorebord duidelijk: 3-1. Met name aanstaande vader Mimoun Mahi drukte zijn stempel.