Frank de Boer over wisselsucces: ’Dat is fingerspitzengefühl’

„Ik vind dat we heel degelijk hebben gespeeld”, vervolgde hij. „Tegen Oekraïne hebben we te veel kansen weggeven, dat hebben we vandaag bijna niet gedaan. Wel waren we in de eerste helft vrij slordig wanneer we de bal veroverden. Dan verloren we hem vaak snel. Dat heb ik in de rust ook aangekaart, want dat ging tegen Oekraïne juist wel goed. Het ging deze wedstrijd eigenlijk precies andersom.”

Waar Oekraïne zondag vlak na wissels van De Boer toesloeg, was dat tegen Oostenrijk precies andersom. Donyell Malen gaf enkele minuten na zijn entree de assist bij de 2-0. „Je weet dat je die ruimte krijgt. Dan is Malen zo weg en ligt de bal erin. Zondag deed ik het niet bij 2-0. Dat is fingerspitzengefühl.”

Doordat Oranje als groepshoofd door is naar de laatste zestien kan het speculeren over het rust geven van spelers en het spelen met de handrem erop beginnen. Over de opstelling voor het duel tegen Noord-Macedonië gaf De Boer echter nog niet veel prijs. „We gaan nu kijken hoe de spelers moeten herstellen, maar ritme houden is voor de spelers ook belangrijk. Je moet de juiste keuze maken en in Boedapest zullen we weten of onze keuze de juiste is geweest.”

Te veel balverlies

Bondscoach Franco Foda van Oostenrijk baalde van de nederlaag van zijn ploeg. „We leden te veel balverlies en speelden tegen een ploeg die daar erg goed van kan profiteren.”

„In de eerste helft kregen beide ploegen niet zo veel kansen”, zei Foda. „Maar we komen wel achter door een strafschop”, zei hij. „En we hadden geluk dat Nederland voor rust ook niet de 2-0 maakt”, doelde hij op een grote mogelijkheid van Memphis Depay, de maker van de openingstreffer.

„Ik vond dat we het in de tweede helft beter deden”, analyseerde Foda. „Maar we komen wel op een achterstand van 2-0. Nederland kwam er weer snel uit bij dat doelpunt”, verwees hij naar de 2-0 van Denzel Dumfries. „Daarna hebben we er alles aan gedaan om nog iets aan die achterstand te doen. Dat is niet gelukt, maar we speelden ook tegen een heel sterke tegenstander.”