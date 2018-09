Neymar onthult bijzondere tattoo van zijn moeder

Neymar herstelt momenteel van een blessure. De aanvaller van Paris Saint-Germain brak in februari een middenvoetsbeentje. Vooralsnog verwacht Neymar op tijd fit te zijn voor het WK voetbal in Rusland, waar hij met Brazilië een gooi naar de wereldtitel wil doen. "Het volgende onderzoek is op 17 mei, dan wordt duidelijk wanneer ik weer kan spelen", stelde Neymar onlangs. De Goddelijke Kanaries zitten bij het WK in een poule met Costa Rica, Servië en Zwitserland.

Met Paris Saint-Germain kroonde Neymar zich dit seizoen tot kampioen van Frankrijk, maar in de Champions League werd hij met de topploeg uit Parijs voortijdig uitgeschakeld door Real Madrid. In de achtste finales werd tweemaal verloren van Cristiano Ronaldo & co. Saillant detail is dat Neymar, toen al geblesseerd, afgelopen weekeinde niet bij de kampioenswedstrijd van PSG tegen AS Monaco aanwezig was. Hij zat op dat moment in zijn vaderland.