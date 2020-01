Doorgaan wielerklassieker Milaan- Sanremo op de korrel

De mythische heuvel uit de finale van Milaan-Sanremo werd in de herfst geteisterd door hevige regenval en diverse aardverschuivingen.

Een maand geleden werden de totale kosten om de Poggio op lange termijn weer in orde te krijgen, op liefst tien miljoen euro geschat. Een fors bedrag, waardoor het herstel langer duurt.

De burgemeester van Sanremo laat nu weten dat de situatie zo ernstig is dat Milaan-Sanremo dit jaar mogelijk niet kan doorgaan. Of het echt zo’n vaart zal lopen, is nog maar de vraag. Eventueel is er een alternatief parcours mogelijk waardoor de Poggio uit het parcours wordt gehaald.