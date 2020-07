Stewards: DAS-systeem Mercedes niet illegaal

De vondst was het hoofdonderwerp tijdens de testdagen in Barcelona, eind februari. Coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kunnen, door het stuur naar zich toe te trekken of van zich af te duwen, de stand van de twee voorwielen veranderen. Op het rechte stuk kan dat een hogere topsnelheid tot gevolg hebben en minder bandenslijtage.

Autosportfederatie FIA heeft het foefje al verboden voor 2021, maar dit jaar mag Mercedes het stuursysteem dus intact laten en zouden andere teams eventueel kunnen volgen. In een zeven pagina’s tellend document leggen de stewards uit dat DAS een legaal onderdeel van het stuursysteem is, omdat het geen deel uitmaakt van de ophanging.

