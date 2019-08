KNVB schiet PSV opnieuw te hulp

Dat duel staat nu nog voor zaterdag 24 augustus op het programma. Bij een succesvolle afloop van het tweeluik met het Noorse FK Haugesund wordt zo snel mogelijk een nieuwe speeldatum van het duel met de Groningers vastgesteld.

PSV won vorige week in Noorwegen de eerste wedstrijd met 1-0. Indien de Brabantse club donderdag voor eigen publiek een plek in de play-offs veiligstelt, wachten op 22 en 29 augustus de wedstrijden tegen Austria Wien of Apollon Limasol. PSV wil in dat geval de wedstrijd tegen FC Groningen graag verplaatsen naar een latere datum.

Aangezien de lokale autoriteiten geen bezwaar hebben, heeft de KNVB op basis van de afspraken met alle eredivisieclubs ingestemd met het Eindhovense verzoek. Daardoor kan PSV zich optimaal voorbereiden op de Europese verplichtingen. De KNVB verplaatste eerder al om dezelfde reden de competitiewedstrijden van PSV tegen ADO Den Haag (3-1, afgelopen zondagavond) en Heracles Almelo (naar komende zondag).