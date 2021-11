Elise Tamaëla opvolger van Paul Haarhuis bij Oranje-tennissters

Op 15 en 16 april staat Tamaëla voor de eerste keer aan het roer bij Oranje. Dan nemen de Nederlandse vrouwen het op tegen Spanje, in de Qualifiers. Tamaëla is blij met haar nieuwe functie. „Na de afgelopen jaren op de tour gewerkt te hebben met Aleksandra en Kiki ben ik heel blij met deze mooie stap en uitdaging. Ik kijk er naar uit met het team aan de slag te gaan en Nederland te vertegenwoordigen in de BJK Cup.”

Technisch directeur Jacco Eltingh: „De wens van de speelsters was een captain te hebben die hen goed kent en hen ook regelmatig op de tour ziet spelen. We hebben verschillende kandidaten op de lijst gehad en Elise is uiteindelijk gekozen. Zij was al twee keer aanwezig tijdens een BJK Cup week als privécoach van Kiki, dus is ook al bekend met de groep en de werkwijze. Dat is de speelsters goed bevallen. Ik ben trots dat we een ervaren speelster en coach als Elise aan ons kunnen verbinden.”