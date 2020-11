PSV toont veerkracht en draait achterstand om in zege op PAOK

De minuut stilte voor de overleden voetballegende Diego Maradona (60) was nauwelijks afgelopen, of PSV moest al een tegenvaller incasseren. Een slecht weggewerkte voorzet kwam voor de voeten van PAOK-speler Christos Tzolis: 0-1.

In de 9e minuut leek Donyell Malen voor de 1-1 aan te tekenen, maar zijn goal ging niet door vanwege buitenspel. Althans. zo had de assistent-scheidsrechter het gezien, want de PSV-aanvaller stond allesbehalve buitenspel. Daar werden de Eindhovenaren een goal door de neus geboord.

Binnen het kwartier werd het nog erger voor de ploeg van Schmidt. Een slim balletje van Stefan Schwab kwam bij Tzolis terecht, die knap doeltrof en zijn tweede van de avond aantekende: 0-2.

Toch deed PSV snel wat terug. Een lange bal viel voor de voeten van Cody Gakpo, die met een knappe schuiver de aansluitingstreffer maakte: 1-2. Het zorgde bij de Eindhovenaren voor nieuw elan, want de duimschroeven werden aangedraaid. Zowel Malen als Denzel Dumfries waren vlakbij de gelijkmaker.

PSV drukte en kreeg kansen, maar kon de trekker nog niet overhalen voor de 2-2. Maar na de theepauze had het elftal van Schmidt heel weingi tijd nodig om alles compleet om te draaien. Via Noni Madueke en Malen scoorde PSV tussen de 51e en 53e minuut twee maal na prima aanvallen: 3-2.

Beide teams kregen hierna kansen, maar PSV hield de drie punten en kans op overwintering in Eindhoven deze avond.

Dumfries: knap hoe we ons hebben teruggeknokt

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries was donderdag blij met de wilskracht die hij zag bij zijn team. De Eindhovenaren keken in de Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki al snel tegen een achterstand van 2-0 aan, maar wonnen dus nog met 3-2.

„Het is mooi hoe we dit hebben kunnen omdraaien. Dat is een goed gegeven”, aldus Dumfries, die het slechte begin maar moeilijk kon verklaren. „Beide doelpunten van PAOK gaven we onnodig weg. Ik voelde vanaf het begin al dat we beter waren en dat we grip hadden op de wedstrijd.”

Kort na de 0-1 werd een doelpunt van Donyell Malen onterecht afgekeurd wegens buitenspel. „Het was ongelooflijk dat die treffer werd afgekeurd, dat dacht ik op het moment zelf al”, zei Dumfries. „We zijn rustig gebleven en hebben na rust laten zien dat we beter zijn. We winnen deze wedstrijd verdiend.”

Granada verstevigt koppositie in groep van PSV

De Spaanse voetbalclub Granada heeft in de Europa League de eerste plaats verstevigd in groep E, de poule van PSV. Granada versloeg Omonia Nicosia met 2-1. Alberto Soro maakte in de 73e minuut het winnende doelpunt.

Granada kwam al vroeg op voorsprong via de Colombiaanse spits Luis Suárez. Ernest Asante, invaller bij de Cyprioten, trok de stand na een uur spelen gelijk. Dankzij Soro kwam Granada op 10 punten uit vier wedstrijden.

PSV klom door de winst op PAOK naar de tweede plek met 6 punten, de Grieken hebben er 5. Volgende week neemt PSV het in Spanje op tegen de koploper. Granada won in oktober met 2-1 in Eindhoven.