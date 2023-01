VIDEO Hulk mist vanaf drie meter voor leeg doel

Dat was ook zaterdag goed te zien in de wedstrijd van zijn club Ateltico Mineiro tegen Caldense miste hij een enorme mogelijkheid. Voor een leeg goal mikte hij de bal vanaf een meter of drie wonderwel over het doel.

Na afloop gaf hij tekst en uitleg over zijn misser. „Ik denk dat ik er te snel bij was. Ik versnelde, maar toen ik de pass kreeg, kwam de bal net achter me terecht en kreeg ik hem niet onder controle. Ik viel in het doel, maar de bal niet.”

Als de bal stilligt blijkt Hulk overigens nog altijd prima tegen een bal te kunnen trappen. Hij benutte namelijk twee strafschoppen in de eerste wedstrijd van het seizoen, waardoor Mineiro met 2-1 won.