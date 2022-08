Penalty Danilo helpt Feyenoord langs RKC

De opdracht in Waalwijk was glashelder: niet verder achterop raken bij Ajax, dat enkele minuten voor de aftrap in het Mandemakers Stadion de zege bij Sparta (0-1) over de streep trok en na drie wedstrijden nog een honderd procent score heeft. De ploeg van Arne Slot maakte vorig weekeinde een halve misstap tegen SC Heerenveen (0-0) en nieuwe averij zou de kampioensaspiraties al een knauw geven voordat de Rotterdammers de selectie compleet hebben.

Aanwinst Hancko

De komst van de linker centrale verdediger David Hancko van Sparta Praag wordt op korte termijn aangekondigd, terwijl linksback Marcos Lopez en buitenspeler Igor Paixao trappelen van ongeduld tot zij speelgerechtigd zijn. Natuurlijk is de Eredivisie pas net gestart. Maar in augustus al vier of vijf verliespunten achter Ajax en (het eveneens foutloze) PSV aanhobbelen, leek niemand bij Feyenoord een goed idee.

Debutant Quilindschy Hartman. Ⓒ ProShots

De eerste helft speelden de gasten, die in linksback Quilindschy Hartman een verdienstelijke debutant hadden, echter met vuur. In balbezit wisten de Feyenoorders elkaar makkelijk te vinden, maar tot echt grote kansen leidde dat niet. En in de tegenstoot legde RKC de kwetsbaarheid van de gasten bloot. Al leidde dat maar tot één grote kans. Patrick Vroegh schoot in de vierde minuut naast. Feyenoord stelde daar een pegel van Sebastian Szymanski (over) en een verprutste mogelijkheid van Danilo tegenover. De Braziliaan deed veel te weinig met de vrijheid die Orkun Kökcü hem met een slim passje verschafte.

Gouden redding

Met nieuwe energie en Jens Toornstra en Patrik Walemark in de plaats van Kökcü en Oussama Idrissi ging de ploeg van Slot alsnog op jacht naar de openingstreffer. Een pegel van Walemark werd gestopt door RKC-doelman Etienne Vaessen en Javairo Dilrosun wist een slim genomen corner van dichtbij niet tot doelpunt te promoveren. Nadat Vaessen ook Danilo (knap) van scoren afhield, nam de RKC-hoop op een resultaat nog verder toe. Tussen alle Feyenoord-kansen door was Iliass Bel Hassani dicht bij de 1-0 voor de leuk spelende ploeg van Joseph Oosting geweest. Justin Bijlow liet echter zien waarom hij tot de beste keepers van Nederland behoort.

Het bleek een ’gouden’ redding, want halverwege de tweede helft ging Walemark over het uitgestoken been van Thierry Lutonda. Scheidsrechter Edwin van de Graaf zag er geen strafschop in, maar die fout werd door VAR Ingmar Oostrom terecht gecorrigeerd. Danilo was vanaf elf meter koelbloedig als altijd (0-1). Omdat een kopbal van Michiel Kramer redelijk eenvoudig onschadelijk werd gemaakt door Bijlow en een poging van Jozefzoon in de slotseconden maar net voorlangs ging, kon Feyenoord drie punten bijschrijven.