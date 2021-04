Alfred Schreuders snapt ’treuren’ om Blind: ’Daley is brein van het team’

Voetbal

Exit in Europa dreigt voor Wijnaldum en Liverpool

Het aantal Nederlanders dat nog in de Champions League actief is, was al niet zo groot. Als Liverpool er niet in slaagt op Anfield de schade te herstellen die in Madrid is opgelopen (3-1 verlies), dan verdwijnen ook Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk na de kwartfinales van het toneel.