Engelse topvoetballers virtueel in actie tijdens paasweekend

Een aantal Engelse topvoetballers komt komend paasweekeinde in actie als onderdeel van een FIFA 20-toernooi. De Engelse voetbalbond FA organiseert de zogenoemde Footballsstayinghome Cup (Voetbalblijfthuis Cup) waarin onder anderen Marcus Rashford (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Lucy Bronze (Olympique Lyon) hun krachten meten op het computerspel.

Met het toernooi wil de FA de voetbalfans wat vermaak bieden nu er in het normaal zo drukke Paasweekeinde, met vaak beslissingen in de competities, vanwege het coronavirus op de velden niets gebeurt. De zestien deelnemers komen uit de nationale mannen- en vrouwenploeg en Jong Engeland. Voormalig Vitesse-speler Mason Mount, tegenwoordig een van de sterren van Chelsea, doet ook mee. De competitie is op sociale media van de FA te volgen. De Engelse voetbalbond hoopt er geld mee op te halen voor mensen die het meest lijden onder de coronacrisis.