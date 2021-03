De Boer vindt kritiek ’veel te kort door de bocht’

„Erwin is er vrij in te kiezen voor de spelers waar hij op dat moment denkt het beste resultaat mee te halen”, zegt De Boer over het door zijn collega gehanteerde 4-2-2-2-systeem, waar Jong Oranje in de eerste twee wedstrijden maar twee punten mee haalde. „Jong Oranje speelt al een tijdje zo en ik heb er nooit iemand over gehoord. Nu de resultaten wat minder zijn, valt iedereen er ineens over. Dat vind ik veel te kort door de bocht.”

4-3-3 niet noodzakelijk

De Boer vindt het niet noodzakelijk dat de jeugdteams van de KNVB net als Oranje ook 4-3-3 moeten spelen. „Het is helemaal niet slecht af en toe in een ander systeem te spelen. Daar word je als speler niet slechter van. Ik heb zelf ook wel eens voor een systeem met vijf verdedigers gekozen.”

De Boer kreeg de voorbije week, vooral na het duel met de Turken, zelf ook met de nodige kritiek te maken. „Ik kan me daar goed voor afsluiten. We weten wat we aan het doen zijn en ik weet wat ik aan het doen ben. Deze staf en spelersgroep zitten heel fijn in elkaar. Als ik dat zie, ben ik een hele blije bondscoach.”