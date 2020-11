Live: Kan Ajax voorsprong behouden?

Volg de wedstrijd vanaf 21.00 uur van minuut tot minuut via het live verslag van Telesport op Twitter.

De Amsterdamse selectie arriveerde maandag zonder Dusan Tadic, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, doelman André Onana en de reservekeepers Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski in Denemarken.

Alle spelers (op Kotarski na) arriveerden verdeeld over maandagavond en dinsdagmiddag alsnog in Denemarken, en maken deel uit van de wedstrijdselectie. Klaassen en Stekelenburg zitten op de bank, de andere spelers staan in de basis.

„Heel krankzinning”, aldus trainer Erik ten Hag voor de wedstrijd tegenover SBS6. „Het gaat alle kanten op, maar na heel veel inspanningen hebben we de spelers hier gekregen. Maar eigenlijk kan dit niet. Je gaat er vanuit dat testen objectief en goed zijn, maar het is nu wel tijd om daar twijfels bij te zetten.”

Ten Hag beaamde dat de wedstrijdvoorbereiding ’niet ideaal’ was. „Klaassen en Stekelenburg kwamen gelijk met ons bij het stadion aan, alleen zij kwamen net van het vliegveld af. Ik heb de spelers gezegd motivatie uit deze vreemde omstandigheden te halen. Zet het om in doping om te winnen”, heb ik ze voorgehouden.

