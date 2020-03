Formule 1 overweegt zomerstop te schrappen en te racen in augustus

De directie van de koningsklasse in de autosport overweegt in die maand een aantal races te plannen om er toch nog een volwaardig seizoen van te maken. Daarbij wordt ook gedacht aan drie weekeinden op rij met een Grand Prix, een zogenoemde triple header, met per weekeinde slechts twee racedagen in plaats van drie.

’Zeventien of achttien races’

„Ik ben redelijk optimistisch dat we dit jaar zeker zeventien of achttien races kunnen houden, misschien nog wel meer”, zei sportief directeur Ross Brawn van de F1 in een interview met Sky Sports. „Door de pauze in augustus in te trekken, komen er diverse weekeinden vrij waarin we een race kunnen afwerken. Ik denk dat we nog best wel een aardige wedstrijdkalender kunnen samenstellen.”

Door het rondwarende coronavirus zijn de eerste vier races, in Australië, Bahrein, Vietnam en China, al geschrapt. Het is nog onduidelijk of de Grand Prix van Nederland, op 3 mei in Zandvoort, nu als openingsrace wel doorgaat. Jan Lammers, sportdirecteur van deze GP, liet vrijdag weten dat hij rekening houdt met een omzetting van het evenement.

Openingsrace

Brawn benadrukte dat alles afhangt van het tijdstip waarop het seizoen in de Formule 1 daadwerkelijk van start gaat. Mogelijk is de openingsrace pas op 24 mei in Monaco, of anders zelfs nog op 7 juni in Azerbeidzjan.