Medaillespiegel: Kjeld Nuis leidt Nederland naar koppositie in Peking

Het is de derde olympische gouden medaille voor Nuis. Bij de Spelen in Zuid-Korea in 2018 won hij goud op de 1000 en de 1500 meter.

Zeven

Met drie gouden, drie zilveren en een bronzen medaille heeft Nederland nu zeven medailles. Dat is al ruim een kwart van de twintig plakken die TeamNL vier jaar geleden in totaal verzamelde in Pyeongchang, waar toen de Winterspelen waren.

De twintig medailles van Nederland in Pyeongchang waren in 2018 onderverdeeld in acht gouden, zes zilveren en zes bronzen. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde TeamNL acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus.

Chef de mission Carl Verheijen sprak kort voor aanvang van de Spelen de doelstelling uit om ongeveer twintig medailles te willen behalen.

Zweden leidt

Zweden leidt momenteel in Peking met drie keer goud. Skiester Sara Hector leverde de derde gouden plak door de reuzenslalom te winnen. In de medaillespiegel telt het aantal gouden medailles zwaarder dan het totale aantal medailles.

Rusland en China

Rusland is de nummer 2 in de stand met in totaal zeven medailles, waarvan twee gouden, drie zilveren en twee bronzen. De Russen, die vanwege hun dopingschorsing onder neutrale vlag meedoen als sporters van het Russisch Olympisch Comité, wonnen teamgoud bij het kunstrijden.

Gastland China staat vierde met twee keer goud en twee keer zilver. Ziwei Ren bezorgde de Chinese ploeg de tweede gouden medaille met zijn zege op de 1000 meter bij het shorttrack. Duitsland staat vijfde met twee gouden en een zilveren plak. Denise Herrmann schonk de Duitse ploeg de tweede gouden plak door haar winst op de 15-kilometerwedstrijd in het biatlon. Noorwegen zakte van de eerste naar de zesde plaats. De Scandinavische ploeg kreeg er alleen een bronzen medaille bij.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.