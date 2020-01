Sport Kort: Handballers onderuit tegen Tunesië

20.19 uur: De Nederlandse handballers hebben de eerste wedstrijd op de Yellow Cup, een handbaltoernooi in Zwitserland, verloren. De handballers van bondscoach Erlingur Richardsson gingen met 30-29 onderuit tegen Tunesië.

Oranje speelt het toernooi in het Zwitserse Winterthur als voorbereiding op het Europees kampioenschap deze maand. De handballers spelen na Tunesië nog zaterdag tegen Oekraïne en zondag tegen Zwitserland. Ze starten het EK op 9 januari met een wedstrijd tegen Duitsland.

De handballers van Richardsson gingen tegen Tunesië met 13-12 de rust in en liepen in de tweede helft zelfs uit naar een voorsprong van vijf treffers. De Noord-Afrikanen kwamen echter terug en wonnen met één doelpunt verschil uit een strafworp.

David Jensen Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Utrecht zonder doelman Jensen op trainingskamp

18.52 uur: David Jensen gaat niet met FC Utrecht mee op trainingskamp naar het Spaanse La Manga. De Deense doelman krijgt van de club de ruimte om in de winterse transferperiode uit te kijken naar een andere club. Trainer John van den Brom passeerde Jensen aan het begin van dit seizoen ten faveure van Maarten Paes, die nog steeds eerste keeper is.

Uit het beloftenelftal sluiten Fabian de Keijzer, Joey Houweling, Thijmen Nijhuis, Tommy St. Jago, Gabriël Culhaci, Mitchell van Rooijen, Jonas Arweiler en Erros Maddy aan. Vanuit FC Utrecht onder 17 gaat doelman Mikki van Sas mee.

Ivo de Bruin op archiefbeeld in de tweemansbob. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bobslee: De Bruin zestiende in Winterberg

18.41 uur: Ivo de Bruin is bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Winterberg op de zestiende plaats geëindigd in de viermansbob. De Bruin, met remmers Janko Franjic, Joost Dumas en Dennis Veenker, moest over twee runs 1,38 seconden toegeven op de Duitse winnaar Francesco Friedrich. De Duitser Nico Walther werd tweede. De Letse bobsleeër Oskars Kibermanis voorkwam een geheel Duits podium.

De Nederlandse bob zette in de eerste run de achttiende tijd neer en verbeterde zich in de tweede afdaling met de veertiende tijd. Voor De Bruin was dit het eerste optreden dit seizoen in de wereldbeker. De wedstrijden in december in het Amerikaanse Lake Placid had hij overgeslagen.

Mark Uth Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Uth van Schalke naar 1. FC Köln

15.54 uur: Mark Uth vertrekt bij Schalke 04. De aanvaller keert terug naar 1. FC Köln, de club waar hij zijn loopbaan is begonnen. Hij wordt tot het einde van het seizoen verhuurd. Uth is nog tot 2022 aan Schalke verbonden.

De 28-jarige Uth kreeg weinig speeltijd bij Schalke 04. De oud-aanvaller van SC Heerenveen en Heracles Almelo verscheen dit seizoen slechts viermaal aan de aftrap. 1. FC Köln staat vijftiende in de hoogste Duitse voetbalklasse.

Tennis: Noorse tennissers verrassen Verenigde Staten

13.06 uur: De tennissers van Noorwegen hebben voor een verrassing gezorgd op de ATP Cup, het nieuwe landentoernooi waarmee het seizoen wordt ingeluid. Ze waren in de Australische stad Perth te sterk voor de mannenploeg van de Verenigde Staten: 2-1.

Taylor Fritz zette Amerika met een eenvoudige zege op Viktor Durasovic (6-2 6-2) op voorsprong. Vervolgens stuntte Casper Ruud namens de Noren met zege op John Isner: 6-7 (3) 7-6 (10) 7-4. Ruud en Durasovic wonnen ook het dubbelspel met Austin Krajicek en Rajeev Ram: 4-6 6-3 10-5.

Australië klopte Duitsland. Het gastland nam een beslissende voorsprong door beide enkelspelen te winnen. Nick Kyrgios versloeg Jan-Lennard Struff: 6-4 7-6. Alex de Minaur was in drie sets te sterk voor Alexander Zverev: 4-6 7-6 (3) 6-2.

Thomas Heaton raakt geblesseerd Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Aston Villa verder zonder geblesseerde Wesley en Heaton

10.56 uur: De Braziliaanse voetballer Wesley en Engelse doelman Tom Heaton komen dit seizoen niet meer in actie voor Aston Villa. Ze hebben woensdag tijdens het gewonnen uitduel met Burnley (1-2) zware knieblessures opgelopen.

Heaton en Wesley zijn bezig met hun eerste seizoen bij de huidige nummer zeventien van de Premier League. Heaton kwam over van Burnley en miste tot nu toe slechts één competitiewedstrijd. Aston Villa betaalde afgelopen zomer 25 miljoen euro aan Club Brugge om Wesley over te nemen. Hij scoorde dit seizoen zesmaal voor zijn nieuwe ploeg.

Aston Villa promoveerde vorig seizoen naar de Premier League. Anwar El Ghazi, oud-aanvaller van Ajax, voetbalt voor de club uit Birmingham.

Luka Doncic in actie tegen de Nets Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: LA Clippers verslaan Detroit, Doncic weer de man bij de Mavericks

07.33 uur: De basketballers van LA Clippers hebben de thuiswedstrijd tegen Detroit Piston gewonnen (126-122). Montrezl Harrell was de grote man in het Staples Center van Los Angeles. Hij maakte 23 punten.

LA Clippers staat derde in de Western Conference van de NBA, achter stadgenoot LA Lakers en Denver Nuggets.

Dallas Mavericks maakte in het duel met Brooklyn Nets een einde aan een serie van twee nederlagen (123-11). Luka Doncic blonk uit bij de winnende ploeg met 31 punten en 13 rebounds.

Utah Jazz vierde tegen Chicago Bulls de vierde winst op rij: 102-98. Bojan Bogdanovic was met 19 punten de topscorer van Utah.