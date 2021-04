Vier jaar na schokkende botsing is Ryan Mason coach Tottenham Hotspur

Premium Voetbal

Vitesse-trainer Thomas Letsch kritisch over woeste tackle: ’Dan moet je slimmer zijn’

Direct na het laatste fluitsignaal vielen de spelers van Vitesse verslagen op de grond. De goal van David Neres in de eerste minuut van de blessuretijd had de droom van de Arnhemmers om voor de tweede keer in de clubhistorie de KNVB-beker te winnen uiteen doen spatten (2-1). „We kunnen trots zijn op...