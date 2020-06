Coronacrisis: ook Afrika Cup jaar later

„Dit besluit is genomen vanwege de onzekere situatie rond het coronavirus. Extra probleem is dat er nog vier speelronden in de kwalificatie moeten worden afgewerkt”, lichtte CAF-voorzitter Ahmad Ahmad het besluit toe. Het toernooi had moeten plaatsvinden van 9 januari tot en met 6 februari. Veel clubs in Europa zullen er niet rouwig om zijn dat ze in die periode hun Afrikaanse spelers nu niet hoeven af te staan.

Eerder dit jaar werden al het Europees kampioenschap en de Copa América, het kampioenschap voor Zuid-Amerikaanse landen, uitgesteld vanwege de coronapandemie.

In plaats van de Afrika Cup wordt in januari komend jaar in Kameroen het African Nations Championship gehouden, een landentoernooi waaraan alleen spelers mogen deelnemen die als clubvoetballer in eigen land actief zijn. De Afrikaanse Champions League en de Confederation Cup, het tweede clubtoernooi voor Afrikaanse teams, worden in september hervat in een Final Four. Voor de Champions League moet er nog een gastland worden gevonden, voor de Confederation Cup is dat Marokko. De Afrika Cup voor vrouwen van dit jaar werd volledig geannuleerd. Ook de CAF Awards gaan dit jaar niet door.