Premier League-managers gaan los op VAR en arbitrage: ’Wat is het nut?’

Na de 3-1 nederlaag van zijn ploeg tegen Arsenal, stelde Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte dat de scheidsrechters en de VAR in Engeland niet op het vereiste niveau zijn. Elders zette Crystal Palace-voorzitter Steve Parish vraagtekens bij de VAR, terwijl Fulham-trainer Marco Silva woedend was over „vreemde beslissingen.”

Conte en Silva delen daarbij hun belangrijkste kritiek, dat er geen lijn in het fluiten zit. „Waar is de consistentie in deze beslissingen?”, vroeg Silva zich na de nederlaag bij Newcastle hardop af. „Ik kan de rode kaart accepteren als ik de komende 20 weken steeds dezelfde straf hiervoor zou zien, maar ik weet zeker dat dat niet zo zal zijn.”

Conte vult aan. „Ik moet eerlijk zijn, ik zie in Engeland geen duidelijke lijn. Soms zie je een situatie die een rode kaart hoort te zijn en dat komt er een gele kaart of zelfs geen gele kaart. En soms zie je dan weer een situatie die een gele kaart is en wordt er rood gegeven.”

Niveau

Volgens de Italiaan is dat in zijn thuisland een stuk beter. „In Italië komen ze bij elkaar, bekijken ze beelden en proberen ze zich te verbeteren. Ik weet niet of ze dat hier ook doen, maar het zou een goed idee zijn. Het niveau van de Premier League is zo hoog en het niveau van de scheidsrechter en de VAR zou hetzelfde moeten zijn.”

Crystal Palace zag tot zijn ontsteltenis dat Thiago Silva van Chelsea geen rood kreeg na opzichtig hands, waarmee Jordan Ayew de doortocht werd belemmerd. „Wat is nu nog het nut van de VAR?”, vroeg voorzitter Steven Parish zich af op Twitter. „Het verandert toch elke week. De VAR vindt dit vast rood, maar geen ’duidelijke’ fout.”

Trainer Patrick Vieira wist zich voor de camera’s in te houden. „Ik vind het lastig te accepteren en wil er daarom eigenlijk liever niet over praten, omdat ik denk dat de scheidsrechter het bij het verkeerde eind heeft en als ik echt zeg wat ik denk, dan zou ik in de problemen komen, dus het is beter dat ik er niet over praat.”

Daarmee heeft de manager van Crystal Palace vermoedelijk nog Jesse March (manager van Leeds United) in het achterhoofd. Hij zit momenteel een schorsing van drie wedstrijden uit nadat hij tegen Brentford rood kreeg wegens commentaar op de scheidsrechter.