Coronavirus blijft om zich heen grijpen bij Manchester City

Het afgelopen weekeinde miste City al zes spelers vanwege het virus in het gewonnen duel met Chelsea in de Premier League. Woensdagavond speelt de club in de halve finale van de League Cup tegen Manchester United.

Tot de zes die ontbraken tegen Chelsea behoorde ook eerste-doelman Ederson, waardoor de keuze voor de plaats onder de lat nu zeer beperkt wordt voor coach Pep Guardiola. Zack Steffen staat waarschijnlijk in het doel tegen United, nadat hij tegen Chelsea ook al van de partij was geweest.

Ferran Torres, Tommy Doyle en Eric Garcia zijn eveneens nog in isolatie. Kyle Walker en Gabriel Jesus, die rond de kerstdagen positief testten, hervatten binnenkort weer de training.

Onlangs maakte ook het vrouwenteam van Manchester City bekend dat meerdere speelsters zijn besmet met het virus.