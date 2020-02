’Nederland is geschikter dan Premier League’

Hakon Evjen tijdens zijn Eredivisie-debuut voor AZ afgelopen vrijdag tegen RKC Waalwijk. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Een opvallende trend in de afgelopen transferwindow was de populariteit van Noorse spelers. Met het jeugdige talent Herman Geelmuyden erbij - die door PSV werd aangetrokken - haalden de Eredivisie-clubs vijf spelers vanuit het land van de fjorden naar Nederland, terwijl ook de Zweeds/Noorse aanvaller Emil Hansson bij RKC terugkeerde op de Nederlandse velden. „Het Noorse voetbal zit in de lift”, vindt Hallvar Thoresen, voormalig goalgetter van FC Twente en PSV.