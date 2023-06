Aanvaller Willem II verkast naar Belgisch Union

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Union neemt Kabangu over van Willem II

12.21 uur: Het Belgische Union neemt aanvaller Elton Kabangu over van Willem II. De 25-jarige Belgische aanvaller was transfervrij in Tilburg en heeft bij de club uit de Brusselse deelgemeente Sint-Gillis een contract getekend tot 2026.

Kabangu doorliep de jeugdopleiding bij AA Gent dat hem verhuurde aan eerstedivisieclub FC Eindhoven. In 2019 verhuisde de aanvaller naar Willem II. Met die club degradeerde hij in 2022 naar de Keuken Kampioen Divisie. Daar was Kabangu dit seizoen goed voor 12 treffers. Met Willem II werd hij uitgeschakeld in de play-offs voor promotie.

Union greep op de slotdag van de Belgische play-offs net naast de landstitel. De ploeg eindigde als derde en plaatste zich voor de voorronde van de Europa League.

Bayern München haalt middenvelder Laimer van RB Leipzig

10.49. uur: Bayern München heeft zich versterkt met middenvelder Konrad Laimer. De 26-jarige Oostenrijker komt transfervrij over van RB Leipzig en tekende een contract tot de zomer van 2027 bij de Duitse kampioen.

„Het is een droom die uitkomt voor mij”, verklaarde Laimer. „Dit is een van de grootste clubs ter wereld. Bayern heeft altijd de hoogste doelen, net als ik. Ik ben hier op de goede plek en ik zal altijd alles geven.”

Ook Bayern-directeur Jan-Christian Dreesen was blij met de komst van Laimer. „Hij heeft al twee keer de Duitse beker gewonnen met Leipzig en samen zullen we hopelijk nog veel meer titels veroveren”, aldus Dreesen.

Laimer speelde vanaf 2017 voor Leipzig. Eerder kwam hij drie seizoenen uit voor Red Bull Salzburg, waarmee hij in Oostenrijk drie keer het landskampioenschap vierde. Hij speelde 26 interlands voor Oostenrijk. Bij Bayern komt hij volgend seizoen de Nederlanders Ryan Gravenberch en Matthijs de Ligt tegen.

Voetbalsters beginnen als nummer 9 van de wereld aan het WK

10.38 uur: De voetbalsters van het Nederlands elftal beginnen volgende maand als nummer 9 van de wereldranglijst van de FIFA aan het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje zakte een plaats op de ranking en werd gepasseerd door Brazilië.

De voetbalsters van wereldkampioen Verenigde Staten voeren de ranglijst nog altijd aan. De titelverdediger zit bij de ploeg van bondscoach Andries Jonker in de groep op het WK, net als Portugal en Vietnam. Portugal is de nummer 21 van de ranking, Vietnam staat 32e.

Achter de VS staat Duitsland tweede voor Zweden, Europees kampioen Engeland en Frankrijk. De top 5 is daarmee ongewijzigd gebleven. De volgende ranglijst wordt bekendgemaakt op 25 augustus, na het WK voetbal. Dat begint op 20 juli en duurt tot en met 20 augustus.