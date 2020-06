Joop Zoetemelk steeds trotser op eindzege in Tour de France

Beter is geluk niet uit te drukken dan op deze foto in de tuin van Tour-held Joop en Dany, de vrouw die hem ervan heeft weten te overtuigen dat hij moet genieten van zijn prestaties. Ⓒ Matty van Wijnbergen

GERMIGNY-L’EVÊQUE - Deze 27e juni zou de Tour-start in Nice, die door corona is uitgesteld, ook het feestje van Joop Zoetemelk worden. Veertig jaar geleden bracht hij na de eerste eindzege van Jan Janssen in 1968 sportminnend Nederland voor de tweede en voorlopig laatste keer in Parijs in extase. De Telegraaf bezocht het 73-jarige wielericoon, die hemelsbreed zo’n vijftig kilometer woont van de Champs Elysées. De plek waar hij eeuwige roem vergaarde.