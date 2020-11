Maximale score voor Ronald Koeman met FC Barcelona in Champions League

Frenkie de Jong - als centrale verdediger - en Sergiño Dest startten allebei in de basis. Barcelona kreeg na vier minuten al een strafschop toen Lionel Messi werd neergelegd door Denys Popov. Voor Messi zijn derde goal in de Champions League dit seizoen, allemaal van de stip. Het is tevens zijn vijfde treffer in totaal in 2020/2021, allemaal vanaf elfmeter. Een veldgoal maakte hij nog niet.

Vlak hierna hadden de Catalanen het al moeten beslissen tegen Dynamo. Vooral de inzet van Antoine Griezmann - voor open doel - had erin gemoeten. Het is nog immer geen goed huwelijk tussen de Fransman en Barcelona. De ploeg van Koeman had het verschil in de beginfase al kunnen maken.

Onklopbare Ter Stegen

In het vervolg wist Kiev in de tegenstoot vaker de vrije man te vinden. Doelman Marc-André ter Stegen - na maanden blessureleed weer terug in de basis - moest meerdere malen in actie komen. Vooral in de 36e minuut liet hij zien waarom Koeman hem er graag bij heeft.

Ook in de tweede helft moest Ter Stegen handelend optreden, maar de Duitse sluitpost leek schier onklopbaar vanavond. Een gelijkmaker zou op dat moment niet onverdiend zijn geweest.

18-jarige doelman Neshcheret steelt show

Maar ook Kiev-(reserve)keeper Ruslan Neshcheret (18) liet zich meerdere malen op een positieve manier zien. Zo pakte hij op fraaie wijze een vrije trap van Messi uit de kruising. Neshcheret stribbelde daarna nog een keer tegen, maar een kopbal van Gerard Piqué was hem te machtig in de 65e minuut: 2-0.

Vlak hierna bleek aan de andere kant ook Ter Stegen haast niet te passeren. Het was de wedstrijd van de uitblinkende keepers.

Toch werd hij wel geklopt, al moest dat via een rebound na weer een save van de Duitser. gebeuren. Viktor Tsigankov maakte in de 75e minuut de 2-1 en aansluitingstreffer. Verder dan dat kwam de ploeg uit Oekraïne niet meer.

Juventus in Hongarije met 4-1 langs Ferencvaros

Juventus heeft een probleemloze overwinning geboekt op Ferencvaros in de Champions League. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest werd het 4-1 voor de ploeg uit Turijn.

Voor basisspeler Cristiano Ronaldo was het zijn eerste optreden in de Champions League met Juventus dit seizoen. De Portugees stond tegen Dinamo Kiev en Barcelona langs de kant vanwege een positieve coronatest. Afgelopen zondag maakte hij al zijn rentree in de Italiaanse Serie A.

Niet Ronaldo maar Álvaro Morata werd de grote man bij de Italianen. De Spaanse spits scoorde tweemaal en heeft nu vier treffers in de Champions League gemaakt. Vorige week viel Morata ook al op in de wedstrijd tegen Barcelona toen hij drie keer scoorde, maar alle keren vanuit buitenspelpositie.

Ook Paulo Dybala, de halverwege de tweede helft voor Morata in de ploeg kwam, was trefzeker. De Argentijn strafte twee enorme blunders van doelman Dénes Dibusz bij de Hongaren af. Bij de laatste situatie kreeg verdediger Lasha Dvali van de thuisploeg de goal op zijn naam. Hij raakte de bal als laatste aan, al zou de inzet ook zonder hem in het doel zijn beland. Invaller Franck Boli maakte in de slotfase een eretreffer namens Ferencvaros.

Door de overwinning blijft Juventus in het spoor van het nog foutloze Barcelona. De ploeg van trainer Andrea Pirlo staat tweede met 3 punten achterstand op de Catalanen. Ferencvaros staat onderaan met 1 punt.