Virus blokkeert American Dream van pitcher Tom Blok

Tom Blok start met Amsterdam Pirates de competitie volgende week donderdag meteen tegen grote concurrent Curaçao Neptunus uit Rotterdam. Ⓒ FOTO RICHARD MOUW

AMSTERDAM - Door het rondwarende coronavirus ligt de droom van honkballer Tom Blok in duigen. De 24-jarige pitcher is weer terug bij de honkballers van de Amsterdam Pirates, de plek waar hij zijn carrière ooit begon. In februari werd hij door de Detroit Tigers naar huis gestuurd.