Strategische beslissing Mercedes: ook Valtteri Bottas krijgt gridstraf

Bottas start daardoor vanaf de zeventiende plek in Sotsji, drie plaatsen vóór Max Verstappen. Aanvankelijk kwalificeerde de toekomstige coureur van Alfa Romeo zich als zevende op het Autodrom in Rusland.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde zaterdagavond al dat hij een strategische beslissing overwoog. Bottas’ opdracht zal vermoedelijk zijn om Verstappen op te houden in diens inhaalrace.

Twee weken geleden startte Bottas ook al achteraan in Monza, na ook een motorwissel. Hij finishte in een tumultueuze race alsnog als derde. Verstappen begint zondagmiddag vanaf de laatste stek in Sotsji, met Charles Leclerc naast hem. Op de voorlaatste startrij staan dan Nicholas Latifi en Bottas. Lando Norris is de polesitter. Lewis Hamilton begint vanaf de vierde plek en zal er alles op alles zetten om de race te winnen, om zo maximaal te profiteren van de gridstraf van WK-leider Verstappen.