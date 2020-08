Sport Kort: Leipzig-trainer Nagelsmann hoopt eindelijk te winnen van Tuchel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Leipzig-trainer Nagelsmann hoopt eindelijk te winnen van Tuchel

13.12 uur: RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann heeft persoonlijk een appeltje te schillen met de trainer van tegenstander Paris Saint-Germain dinsdag in de halve finale van de Champions League. Nagelsmann wist nooit te winnen van trainer Thomas Tuchel in de drie duels die ze tegen elkaar speelden in de Bundesliga tussen februari 2016 en mei 2017. Nagelsmann trainde destijds 1899 Hoffenheim, Tuchel stond aan het roer bij Borussia Dortmund. Winst op dinsdag zou alles goedmaken.

Voor beide clubs staat veel op het spel. Geen van beide speelde ooit de finale van de Champions League. De nieuwe opzet van het toernooi door het coronavirus, waarin kwartfinales en halve finales over slechts één duel worden gespeeld, lijkt in het voordeel van beide teams te zijn geweest.

„Ieder team heeft dit jaar de kans om de titel te winnen, deels omdat er geen twee wedstrijden zijn. Wij ook. Het is aan ons om door te gaan met onze geschiedenis te schrijven in Lissabon”, aldus sportief directeur Markus Krösche van Leipzig. „Alles is mogelijk”, zegt ook Tuchel die bijval krijgt van zijn sterspeler Neymar. „Ik denk dat we de finale kunnen halen. Niemand houdt me tegen te zeggen dat we voor de titel spelen”, aldus de Braziliaan.

Ondanks een enorme begroting haalde PSG pas één keer eerder de halve finales. Dat was in het seizoen 1994-1995, waarin AC Milaan te sterk was en ruim voordat de schatrijke Qatarese sjeikh Mansour instapte in de Parijse club. Voor RB Leipzig is het de eerste keer. Vorig jaar speelde de Oost-Duitse club voor het eerst op het hoogste Europese niveau.

PSG kan dinsdag, in het door Björn Kuipers gefloten duel, niet beschikken over vaste keeper Keylor Navas. De 33-jarige doelman raakte in de kwartfinale tegen het Atalanta Bergamo van Hans Hateboer en Marten de Roon geblesseerd aan zijn rechterbovenbeen.

Nagelsmann en RB Leipzig hebben weinig goede herinneringen aan Kuipers. De Nederlandse arbiter floot in 2018 het kwartfinaleduel van de Duitsers tegen Olympique Marseille, dat met 2-5 verloren ging. Een jaar eerder floot de Nederlander het eerste duel in de Champions League playoffs tussen Hoffenheim en Liverpool. De club onder leiding van Nagelsmann verloor thuis met 1-2 van de Reds.

De winnaar van dinsdag wacht in de finale Bayern München of Lyon. Nog niet eerder stonden twee Franse en twee Duitse teams tegenover elkaar in de halve finales.

Wielrennen: Calmejane naar AG2R

12.25 uur: De Franse wielrenner Lilian Calmejane verlaat per 1 januari 2021 zijn huidige ploeg Total Direct Énergie en treedt in dienst van AG2R Citroën. Hij heeft voor één jaar getekend bij de ploeg van manager Vincent Lavenu.

„Na vijf jaar bij hetzelfde team was ik toe aan iets nieuws. Het voelt alsof ik mijn carrière opnieuw begin”, aldus de 27-jarige Calmejane, die tot nog toe twaalf overwinningen boekte, waaronder een etappe in de Tour de France (2017) en in de Ronde van Spanje (2016).