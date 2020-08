Sport Kort: Standard heeft volle winst uit twee duels

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Standard heeft volle winst uit twee duels

22.12 uur: Standard Luik is na twee competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies. Na de 1-0 thuiszege op Cercle Brugge werd ook Waasland-Beveren nipt verslagen. Het werd in Beveren 2-1 voor de bezoekers.

Selim Amallah en Samuel Bastien waren halverwege de tweede helft kort na elkaar trefzeker voor Standard. Jur Schrijvers had Waasland-Beveren na een uur aan de leiding gebracht.

Alleen Beerschot en Charleroi hebben na twee duels ook zes punten. Regerend kampioen Club Brugge begon het seizoen met een nederlaag, maar herstelde zich zondag met een overtuigende zege op KAS Eupen: 0-4.

Voetbal: Dortmund lijdt meer dan 40 miljoen euro verlies door corona

17.43 uur: Borussia Dortmund heeft vorig voetbalseizoen een verlies geleden van 43,9 miljoen euro. Dat verlies komt voor een belangrijk deel voort uit gemiste wedstrijdinkomsten vanwege het coronavirus. Een jaar eerder boekte Dortmund nog 17,4 miljoen euro winst.

Hans-Joachim Watzke, directeur van Dortmund, zegt dat de club de financiële middelen heeft om de pandemie te doorstaan. „We profiteren van het feit dat we de afgelopen seizoenen zeer verantwoordelijk hebben geopereerd.”

De laatste negen speelrondes van vorig seizoen werden in mei en juni achter gesloten deuren gespeeld. Er is weinig hoop dat fans in de stadions kunnen terugkeren wanneer het nieuwe seizoen op 18 september begint. Watzke: „Natuurlijk is het voor ons allemaal een beetje tasten in het duister zolang er geen inkomsten door toeschouwers zijn. Dortmund kan de komende periode echter goed doorstaan.”

Tennis: Griekspoor verslaat Belg Coppejans in Praag

17.17 uur: Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de derde ronde van een challenger in Praag. De nummer 190 van de wereld was met 5-7 6-4 6-3 de meerdere van de Belg Kimmer Coppejans, die als elfde was geplaatst en 154e staat op de wereldranglijst.

In de derde ronde treft Griekspoor (24) de Slowaak Jozef Kovalik, de nummer vijf van de plaatsingslijst. Robin Haase en Botic van de Zandschulp werden al in de openingsronde uitgeschakeld.

Ook Stan Wawrinka is van de partij op het graveltoernooi in Tsjechië. De drievoudig grandslamkampioen had in zijn eerste partij drie sets nodig om zich te ontdoen van de Rus Roman Safiullin. Het werd 6-1 4-6 6-1 voor de nummer 17 van de wereld, die over twee weken niet meedoet aan de US Open.

Deze week vindt er geen ATP-toernooi plaats, waardoor de Zwitser een wildcard in ontvangst nam voor een challenger.

Wielrennen: Démare wint tweede massasprint in Ronde van Wallonië

16.57 uur: De tweede rit van de Ronde van Wallonië is in een massasprint gewonnen door Arnaud Démare. De 28-jarige Fransman van Groupama-FDJ was twee weken geleden ook al de beste in Milaan - Turijn.

Démare rekende in Waver na een etappe van 172 kilometer af met de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal), die wel aan de leiding blijft in het algemeen klassement. De Brit Daniel McLay (Arkéa-Samsic) finishte als derde.

Zondag werd de eerste etappe ook beslist via een massasprint en toen zegevierde Ewan wel. Hij troefde in Templeuve Sam Bennett af. Bennett deed maandag niet mee in de sprint. De Ier hield op 10 kilometer van de finish zijn benen stil. Het is nog onduidelijk waarom.

Bij het ingaan van de laatste 25 kilometer waren alle vroege vluchters weer gegrepen en begon het peloton aan een golvende lus door de Druivenstreek. Daar kwam er bij het ingaan van de laatste tien kilometer een actie van Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Zdenek Stybar (Deceuninck - Quick-Step), Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert) en Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) op de kasseibeklimming van de Hertstraat.

Na vijf kilometer bracht het CCC-team het peloton terug. Lotto Soudal zette Ewan als eerste af voor de sprint in de straten van Waver, maar de Australiër kon die koppositie niet vasthouden: Démare timede zijn sprint het best en ging in de slotmeters nog de klassementsleider voorbij.

De Ronde van Wallonië gaat dinsdag verder met een bergetappe. Woensdag volgt de laatste etappe.

Voetbal: Leipzig-trainer Nagelsmann hoopt eindelijk te winnen van Tuchel

13.12 uur: RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann heeft persoonlijk een appeltje te schillen met de trainer van tegenstander Paris Saint-Germain dinsdag in de halve finale van de Champions League. Nagelsmann wist nooit te winnen van trainer Thomas Tuchel in de drie duels die ze tegen elkaar speelden in de Bundesliga tussen februari 2016 en mei 2017. Nagelsmann trainde destijds 1899 Hoffenheim, Tuchel stond aan het roer bij Borussia Dortmund. Winst op dinsdag zou alles goedmaken.

Voor beide clubs staat veel op het spel. Geen van beide speelde ooit de finale van de Champions League. De nieuwe opzet van het toernooi door het coronavirus, waarin kwartfinales en halve finales over slechts één duel worden gespeeld, lijkt in het voordeel van beide teams te zijn geweest.

„Ieder team heeft dit jaar de kans om de titel te winnen, deels omdat er geen twee wedstrijden zijn. Wij ook. Het is aan ons om door te gaan met onze geschiedenis te schrijven in Lissabon”, aldus sportief directeur Markus Krösche van Leipzig. „Alles is mogelijk”, zegt ook Tuchel die bijval krijgt van zijn sterspeler Neymar. „Ik denk dat we de finale kunnen halen. Niemand houdt me tegen te zeggen dat we voor de titel spelen”, aldus de Braziliaan.

Ondanks een enorme begroting haalde PSG pas één keer eerder de halve finales. Dat was in het seizoen 1994-1995, waarin AC Milaan te sterk was en ruim voordat de schatrijke Qatarese sjeikh Mansour instapte in de Parijse club. Voor RB Leipzig is het de eerste keer. Vorig jaar speelde de Oost-Duitse club voor het eerst op het hoogste Europese niveau.

PSG kan dinsdag, in het door Björn Kuipers gefloten duel, niet beschikken over vaste keeper Keylor Navas. De 33-jarige doelman raakte in de kwartfinale tegen het Atalanta Bergamo van Hans Hateboer en Marten de Roon geblesseerd aan zijn rechterbovenbeen.

Nagelsmann en RB Leipzig hebben weinig goede herinneringen aan Kuipers. De Nederlandse arbiter floot in 2018 het kwartfinaleduel van de Duitsers tegen Olympique Marseille, dat met 2-5 verloren ging. Een jaar eerder floot de Nederlander het eerste duel in de Champions League playoffs tussen Hoffenheim en Liverpool. De club onder leiding van Nagelsmann verloor thuis met 1-2 van de Reds.

De winnaar van dinsdag wacht in de finale Bayern München of Lyon. Nog niet eerder stonden twee Franse en twee Duitse teams tegenover elkaar in de halve finales.

Wielrennen: Calmejane naar AG2R

12.25 uur: De Franse wielrenner Lilian Calmejane verlaat per 1 januari 2021 zijn huidige ploeg Total Direct Énergie en treedt in dienst van AG2R Citroën. Hij heeft voor één jaar getekend bij de ploeg van manager Vincent Lavenu.

„Na vijf jaar bij hetzelfde team was ik toe aan iets nieuws. Het voelt alsof ik mijn carrière opnieuw begin”, aldus de 27-jarige Calmejane, die tot nog toe twaalf overwinningen boekte, waaronder een etappe in de Tour de France (2017) en in de Ronde van Spanje (2016).