Rick van den Hurk nieuwe technisch directeur honkbalbond

Van den Hurk, afkomstig uit Eindhoven, zette afgelopen september in Japan een punt achter een imposante profcarrière die voerde langs de hoogste profcompetities van de Verenigde Staten (Florida Marlins, Baltimore Orioles, Pittsburgh Pirates), Zuid-Korea (Samsung Lions) en Japan (Fukuoka SoftBank Hawks en Tokyo Yakult Swallows).

De rechtshandige werper beleefde zijn hoogtijdagen in de Nippon Professional Baseball-league. Van den Hurk won met de Fukuoka SoftBank Hawks vijfmaal de ‘Japan Series’. Ook maakte de Brabander deel uit van Team Kingdom of the Netherlands, dat in 2017 achter de VS, Puerto Rico en Japan knap als vierde eindigde op de World Baseball Classic.

Terug naar de top

De voornaamste taak van de nieuwe technisch directeur: het Nederlands team zien terug te krijgen aan de wereldtop. Oranje schitterde in Tokio door afwezigheid tijdens de Olympische Spelen. De grootste reden was dat de beste spelers nauwelijks of niet beschikbaar waren, vanwege hun contracten en verplichtingen in de Major League Baseball. De MLB-contacten van Van den Hurk zouden goed van pas kunnen komen.

Hensley Meulens Ⓒ ANP/HH

Team Kingdom of the Netherlands zal onder de nieuwe ‘td’ voor de eerste keer te zien zijn tijdens de Haarlemse Honkbalweek (8-15 juli). Maar de pijlen moeten vooral worden gericht op de prestigieuze World Baseball Classic van 2023, waarin het team over alle MLB-spelers kan beschikken, inclusief Xander Bogaerts (Boston Red Sox), Kenley Jansen, Ozzie Albies (beiden Atlanta Braves) en Didi Gregorius (Philadelphia Phillies). Hensley Meulens, de huidige assistent ‘hitting-coach’ van de New York Yankees, zal tijdens de WBC fungeren als hoofdcoach.