AZ-trainer Jansen: ’Vertrouwd om weer voet op Engelse grond te zetten’

Jansen was zondag al even in de Engelse hoofdstad. Daar bekeek hij de thuiswedstrijd van West Ham United tegen Manchester United in de Premier League. West Ham, donderdag tegenstander van AZ in de halve eindstrijd van de Conference League, won met 1-0. „Dat was een echte Premier League-wedstrijd. Ik ben blij dat ik dit duel gezien heb. Ik heb nu wel een allround beeld waartoe West Ham United in staat is. Het is leuk om hier nu zelf te mogen voetballen.”

Wel hoopt hij dat zijn spelers zoveel mogelijk kunnen wegblijven uit het ’powervoetbal’ van de Engelsen. „De middenvelders zijn heel belangrijk voor ons”, aldus Jansen. „West Ham United heeft in die linie heel veel ’power’. Dat is ook niet gek als je in de Premier League speelt. Wij moeten het hebben van ons positiespel. Al moeten we niet denken 90 minuten lang weg te kunnen blijven uit de duels. Die moeten we ook niet schromen aan te gaan als dat nodig is.”

Zege op Ten Hag

De 50-jarige Jansen zag West Ham zondag in de competitie met 1-0 winnen van Manchester United. „Ze speelden goed toen, al vond ik Manchester United in die wedstrijd niet zo heel goed. Een sneu moment voor de keeper besliste de wedstrijd”, doelde de in Londen geboren Jansen op de blunder van David De Gea.

De financiële verschillen tussen West Ham United en AZ zijn groot. Aanvoerder Declan Rice staat in de belangstelling van meerdere clubs en zou de Londense club zo’n 130 miljoen euro moeten opleveren. „Dat is ongeveer vier keer de begroting van ons”, rekende Jansen voor. „Maar het heeft geen zin om competities te gaan vergelijken. West Ham struggelt dit seizoen in de competitie, maar de twee jaar daarvoor deden ze het wel goed. Wij zijn trots dat we hier nu staan en willen nu ook graag de finale halen.”

Ervaren Ryan

Doelman Mathew Ryan hoopt dat hij de veelal jonge spelers van AZ kan helpen richting de halve finale van de Conference League. De 31-jarige Australiër is, samen met de even oude Jordy Clasie, een van de weinige ervaren spelers in de selectie. Bovendien speelde hij meerdere seizoenen in de Premier League, voor Brighton & Hove Albion en Arsenal.

Odgaard bukt, Ryan plukt. Ⓒ ANP/HH

„Ik zie dit niet als een aparte wedstrijd. Elke wedstrijd is belangrijk. Het spelletje blijft hetzelfde. Ik praat geregeld met spelers op individueel niveau. Zij kunnen dingen van mij leren en ik ook weer van hen”, zei Ryan woensdag in het Olympisch Stadion, kort voordat AZ aan de afsluitende training begon. „Ik heb vertrouwen in ons plan. Als we ons gebruikelijke niveau halen, hebben we een grote kans de wedstrijd te winnen.”

West Ham United staat in de Premier League op de vijftiende plek. AZ is de nummer 4 van de Eredivisie. Ryan vindt het weinig nut hebben om een van de teams als favoriet aan te wijzen. „Ik ga het veld op en doe de dingen die de coach van mij vraagt. Ik doe mijn best. Dan zien we vanzelf wel wat het resultaat wordt.”