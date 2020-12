Koeman gelooft niet echt meer in landstitel voor Barcelona

„Je moet realistisch zijn”, aldus Koeman na het gelijkspel waardoor de landstitel steeds verder weg lijkt. „Het is waar dat niets onmogelijk is in het leven, maar de afstand op Atlético de Madrid is al heel groot. We hebben het over een team dat rivalen weinig kansen geeft en dat heel constant speelt. Je moet realistisch zijn, Atlético faalt niet.”

Iemand die bij Barcelona in negatief opzicht opviel, was Ronald Araújo. De verdediger verknoeide de bal in de opbouw, waarna Kike de 0-1 maakte. „Het gebeurde allemaal heel snel en ik zag niet dat hun spits zo dicht bij mij was. We staan met de verdediging hoog en dan is balverlies altijd gevaarlijk. Dit mag je niet overkomen en ik neem dan ook mijn verantwoordelijkheid voor deze fout.”

Koeman weigert om Araújo de schuld te geven voor het gelijkspel. „Ik ga Araújo niet de schuld geven omdat iedereen fouten kan maken, maar het is duidelijk dat we veel fouten maken die ons uiteindelijk duur komen te staan.”

Gemiste strafschop

Een ander die ongetwijfeld niet blij op de wedstrijd terugkijkt, is Martin Brainwaite. De spits miste al vroeg in de wedstrijd een strafschop. „Griezmann had laatst ook gemist en Martin scoorde in de Champions League vanaf 11 meter”, zo verklaarde Koeman waarom de Deen achter de bal ging staan. Ondertussen zat de vaste penaltynemer en superster Lionel Messi met een enkelblessure op de tribune. „Dat was zonde, want hij maakt het verschil. Zonder hem scoren we nog moeilijker.”

Barcelona-verdediger Ronald Araujo (L) in duel met de Japanse verdediger Yoshinori Muto van Eibar. Ⓒ AFP

Barcelona heeft nu dertien verliespunten meer dan Madrid. Toch sluit Araújo de titel nog niet uit. „We kunnen niet zeggen dat we de titelstrijd nu al opgeven, maar het is duidelijk dat we vandaag liever drie punten hadden gepakt. We moeten vol vertrouwen blijven en blijven vechten tot het einde.”