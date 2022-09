Nerveuze Federer speelt alleen dubbel bij afscheid: ’Samen met Nadal zou heel bijzonder zijn’

„Ik wil dit evenement niet verpesten, maar ik ken mijn fysieke limieten”, aldus King Roger op een persconferentie. Matteo Berrettini zal namens Team Europa zijn plek innemen.

De Zwitserse winnaar van 20 grandslams heeft ineens last van plankenkoorts, zo geeft hij aan: „Ik heb onze teamcaptain Bjorn Borg gevraagd of ik met één dubbelspel kon meedoen. Ik ben wel nerveus, ik heb al zo lang niet gespeeld. Hopelijk ben ik een beetje competitief ”

Heel bijzonder

Federer heeft nog wel een grote wens voor het dubbelspel. „Samenspelen met Rafael Nadal zou echt het meest bijzonder zijn, want hij was mijn grootste concurrent.” Om te vervolgen: „Natuurlijk zou dat bijzonder zijn. We hebben zo lang met elkaar gestreden op de baan. Altijd hebben we respect voor elkaar gehad. Daarmee zijn we een mooi voorbeeld voor de sportwereld en misschien ook voor de wereld daarbuiten.”

Naast Federer bestaat het Europese team uit Andy Murray, Nadal, Novak Djokovic, Stéfanos Tsitsipás en Casper Ruud. Ze nemen het van vrijdag tot en met zondag in de O2 Arena in Londen op tegen Team World, dat wordt gevormd door Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe, Jack Sock en reserve Tommy Paul.