Anderlecht veilt Rensenbrink-shirts voor goed doel

De opbrengst gaat naar een goed doel. Anderlecht bracht zondag in eigen stadion een eerbetoon aan Rensenbrink, die onlangs op 72-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een spierziekte. De voetballers droegen een speciaal shirt, met de naam Rensenbrink onder het rugnummer.

„Robbie was Anderlecht! Robbie hield van Brussel”, aldus Corrie, de weduwe van Rensenbrink. „Hij was iemand waar de fans gelukkig van werden. Hij was voor veel jongeren destijds de reden waarom ze zelf begonnen zijn met voetballen. Daarom is het symbolisch dat we de opbrengst van deze shirtverkoop willen schenken aan het FEFA-project van Anderlecht en de stad Brussel. We hopen dat steeds meer jongeren, die het soms sociaal moeilijker hebben, op deze manier de kans krijgen om hun talent te ontwikkelen.”

De spelers van Anderlecht met hun eerbetoon aan Rob Rensenbrink Ⓒ Hollandse Hoogte

De veiling eindigt donderdag om 18.00 uur. Het hoogste bod is vooralsnog gedaan op het shirt met rugnummer 4 van aanvoerder Vincent Kompany, ruim 1000 euro. Op het tenue van Michel Vlap is tot nu toe 450 euro geboden, op die van Derrick Luckassen 225 euro.