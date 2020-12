Ajax snel klaar met ADO Den Haag

Door de overwinning heeft Ajax weer drie punten meer dan PSV en bovendien een beter doelsaldo. De Eindhovenaren zegevierden zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk: 1-4. Nummer drie Vitesse maakte eerder op de zondag al een einde aan een lange reeks zonder nederlagen van Feyenoord: 1-0.

Ajax is bezig aan een bijzonder productief seizoen. Dankzij de vier treffers in Den Haag heeft de ploeg van Ten Hag nu al 51 keer doelgetroffen in de Eredivisie. Daar tegenover staan negen tegengoals. Ter vergelijking: nummer twee PSV scoorde 29 keer en kreeg tien goals tegen.

Het was voor Ajax een minuut of 20 zoeken, maar toen Dusan Tadic op aangeven van Sean Klaiber de score had geopend, was het hek van de dam. Twaalf minuten later stond het al 0-4 voor Ajax.

Doelman Luuk Koopmans ging allesbehalve vrijuit bij de 0-2 van Klaas-Jan Huntelaar. De 37-jarige spits, die onlangs zijn afscheid aankondigde, produceerde ook de 0-4. Tussendoor maakte Zakaria Labyad de derde treffer. Bij zowel de 0-3 als 0-4 was Antony de man van de assist.

Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic en Antony vieren de 0-2. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft was het zowaar ADO Den Haag dat voor de eerste keer scoorde. Weifelend verdedigen van Ajax gaf Michiel Kramer de kans in de 47e minuut een prima kans. De lange lange spits scoorde, zeker niet voor de eerste keer in zijn leven tegen Ajax.

Promes terug

Ten Hag wisselde in de rust drie keer. De opvallendste invaller was Quincy Promes. De aanvaller verving Antony. In de afgelopen week was Promes verreweg de meest besproken man in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij, in juli in Abcoude. Daarvoor zat hij onlangs een paar dagen vast.

Ajax had moeite om in de tweede helft de concentratie er bij te houden. 20 minuten voor tijd zorgde Samy Bourard voor de tweede treffer van ADO. De invaller aan de zijde van thuisploeg had bij de goal van Kramer ook al voor de assist gezorgd. Bij die goal bleef het.