Video: Groots onthaal Schöne in Genoa

De 33-jarige middenvelder wordt vandaag gekeurd bij de Italiaanse club. Mocht de Deen de medische keuring doorstaan, tekent hij een contract tot 2021 bij de Italianen, met een optie voor nog een seizoen.

Schöne werd door een grote groep fans toegezongen bij aankomst. De veelzijdige speler was daar blij mee. „Wat een geweldig welkom. Dat al deze mensen hier zijn is ongelooflijk.”

Italiaans

Vervolgens ging hij verder in het Italiaans, tegenover Sky Sports Italia. „Ik heb een klein beetje Italiaans geleerd. Ik ben heel blij om hier te zijn. Een geweldig welkom. Ik dacht dat er misschien twee spelers kwamen, maar dit is geweldig. Ik ben heel blij en ik voel me meteen welkom.”

Ook zijn keuze voor Genoa kwam ter sprake: „Het ging om een combinatie van factoren. Alles moest passen: de club, het land, de stad, mijn familie wilde hier graag heen. Alles bij elkaar was het perfect, dus koos ik voor Genoa. Ik ga mijn best doen en hoop ze trots te maken en een paar vrije trappen te scoren.”

Ajax

Genoa, de oudste voetbalclub van Italië, eindigde afgelopen seizoen als zeventiende in de Serie A.

Schöne staat sinds 2012 op de loonlijst van de Amsterdammers. Toenmalig Ajax-coach Frank de Boer wist de Deen in te lijven. De Amsterdammers namen hem transfervrij over van NEC.

Schöne heeft 287 duels gespeeld in het shirt van Ajax. Daarin scoorde hij 64 keer.