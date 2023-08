Smullen voor de ware atletiekfan: déze wereldsterren jagen op WK-goud

Femke Bol en negen andere topfavorieten klaar om te oogsten in Boedapest

Dit wordt smullen voor de ware liefhebber van de moeder aller sporten. Vanaf zaterdag, als in Boedapest de wereldkampioenschappen atletiek losbarsten, steelt een hele serie uitzonderlijke sporters tot en met 27 augustus de show. Op deze pagina’s tien van deze titanen. Zij heersen in hun disciplines en hebben goud in het vizier. Onder hen twee vrouwen met een Nederlands paspoort.