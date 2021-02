Memphis en Olympique Lyon verzuimen in te lopen op koploper Lille

Het zag er nochtans goed uit voor Lyon dat na twintig minuten op voorsprong kwam. Karl Toko Ekambi tekende voor de treffer. Deze werd op slag van rust ongedaan gemaakt dankzij een rake strafschop van oud-Ajacied Arek Milik.

Na rust liepen vooral de gemoederen hoog op met zeven gele kaarten, waarvan vijf in het laatste kwartier. Lyon-speler Lucas Paqueta was de enige van die zeven die voor rust ook al bestraft was met geel en hij mocht dus inrukken. Toch dacht Depay in de slotfase nog de winnende te maken, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Remise voor Lille

De fut lijkt er een beetje uit bij Lille. De koploper van Frankrijk ligt sinds donderdag uit de Europa League en heeft nu ook voor de tweede keer in drie competitieduels puntenverlies geleden. Racing Strasbourg bood goed weerstand en hield met 1-1 een punt over aan de uitwedstrijd.

De uitschakeling tegen Ajax had duidelijk zijn sporen nagelaten bij Lille, waar Sven Botman een basisplaats had. Strasbourg verkocht de huid duur en dat werd na ruim een halfuur beloond. Ludovic Ajorque zette de middenmotor uit de Ligue 1 op voorsprong.

Nieuw puntenverlies voor Lille Ⓒ ANP/HH

Na rust zette Lille meer aan en dat leidde tot kansen. Timothy Weah raakte net de buitenkant van de paal met zijn schot. Vlak voor tijd werd het dan toch gelijk. Aanvoerder José Fonte - die tegen Ajax nog op de bank zat - tekende voor de 1-1.