Nieuwe tik voor Lille en Sven Botman: duur puntenverlies tegen Strasbourg

Voetbal

Statistieken Eredivisie: Ajax houdt stand in Eindhoven, AZ verslaat Feyenoord

De 24e speelronde in de Eredivisie staat in het teken van Super Sunday. In Eindhoven hielden in een vechtwedstrijd PSV en Ajax elkaar in evenwicht (1-1). In die andere topper was er wel een winnaar: AZ versloeg Feyenoord met 4-2, dankzij drie goals van Myron Boadu.