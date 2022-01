WTA schaart zich achter Renata Voracova, die in zelfde schuitje zat als Novak Djokovic

„Renata heeft de procedures om op basis van een medische vrijstelling het land in te mogen op de juiste wijze gevolgd”, aldus de WTA in een verklaring.

„Daarom werd ze in eerste instantie ook gewoon toegelaten. Door een bijzonder ongelukkige samenloop van omstandigheden is er vervolgens van alles misgegaan. Dat haar visum vervolgens alsnog is ingetrokken is niet alleen betreurenswaardig, maar ook vreemd. Ze heeft alle regels opgevolgd.”

Novak Djokovic

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, hoopt nog steeds deel te kunnen nemen aan de Australian Open. Na tussenkomst van de rechter heeft hij inmiddels wel toestemming om in Australië te verblijven. De Serviër heeft wel toegegeven bij binnenkomst in Australië enkele foute verklaringen te hebben afgelegd. Mogelijk moet hij op last van de minister alsnog vertrekken.

De overkoepelende organisatie bij de mannen, ATP, heeft al opgeroepen tot meer duidelijkheid voor spelers. „Er moet meer duidelijkheid, communicatie en begrip komen bij landen en organisaties over de status van niet-gevaccineerde spelers.