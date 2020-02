Dominic Thiem gaat voor unicum tegen Novak Djokovic

De 26-jarige Thiem wordt de eerste tennisser die in de jaren negentig is geboren met een grandslamzege op zijn naam. Door de enorme overheersing van Djokovic, Rafale Nadal en Roger Federer zit een Major winnen voor een jonge speler er bijna niet in. De jongste grandslamkampioenen bij de mannen zijn op dit moment Juan Martin Del Potro en Marin Cilic. Beide tennissers zijn geboren in 1988 en 31 jaar oud.

Thiem begint zeker niet als favoriet aan de finale van de Australian Open. Djokovic verloor in zijn voorgaande even finales nooit. De 32-jarige Serviër wil zijn zeventiende grandslamzege veroveren. Federer heeft er twintig in zijnbezig, Nadal negentien.

Djokovic won de Australian Open in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en in 2019. Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray (vier keer) en rafael Nadal (twee keer) moesten er in het verleden aan geloven in de eindstrijd.