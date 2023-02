Minuut stilte bij KNVB-bekerwedstrijden vanwege aardbevingen

Kopieer naar clipboard

De wedstrijden in de achtste finales van de KNVB-beker worden deze week voorafgegaan door een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ⓒ ANP/HH

De wedstrijden in de achtste finales van de KNVB-beker worden deze week voorafgegaan door een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook bij de twee duels die maandagavond in de eerste divisie worden gespeeld is er een minuut stilte, zo heeft de KNVB bekendgemaakt.