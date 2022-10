Sem Steijn laat FC Twente ook tegen RKC weer juichen

Vooraf werd de Waalwijkse club toch wel enigszins gevreesd. Het was al meer dan tien jaar geleden dat FC Twente een overtuigende thuiszege boekte op RKC. Dat had het eerder dit seizoen PSV en Feyenoord al knap lastig gemaakt. Die kwamen met pijn en moeite vanaf de stip tot een 1-0 zege. Ajax had het vorige week een uur moeilijk met de ploeg van Joseph Oosting. FC Twente was een helft oppermachtig en controleerde daarna vrij simpel het duel.

Afgekeurd

Vanaf de aftrap waren de tukkers rond het strafschopgebied van RKC te vinden. De Waalwijkse defensie kraakte in al zijn voegen, maar bezweek pas na ruim een half uur. Eerder had scheidsrechter Rob Dieperink op advies van de VAR nog een treffer afgekeurd wegens een handsbal van Sem Steijn bij een hoekschop van FC Twente.

Daarna haalde Steijn zijn gram. Eerst gleed hij een lage voorzet van Vaclav Cerny binnen. Nog voor de rust profiteerde hij van geweldig voorbereidend werk van het aanstormende talent Gijs Smal. Die maakte zich met een geweldige beweging vrij. Steijn haalde al even fraai uit vanaf de rand van het strafschopgebied.

FC Twente-aanvaller Virgil Misidjan werd in de aanloop naar het treffen nog op de vingers getikt door zijn trainer Ron Jans. Misidjan stelde dat FC Twente de resterende thuiswedstrijden voor de WK-onderbreking van RKC en Go Ahead moest kunnen winnen om met een rijk gevoel naar het trainingskamp in Costa Rica te gaan. Jans wilde niet verder kijken dan de eerstvolgende wedstrijd.

Blijdschap

Hij had zijn ploeg goed geprepareerd voor de klus tegen RKC. FC Twente greep de gelegenheid aan om te laten zien dat het niet voor niets op de vijfde plaats staat. Het had er zelfs allemaal nog beter uit kunnen zien als de tukkers buitenshuis wat meer van zich hadden afgebeten. Zo verloor de ploeg uit van onder meer FC Volendam en SC Heerenveen. De blijdschap na de zakelijke 0-1 zege vorige week op SC Cambuur was groot. In vergelijking tot die wedstrijd was Cerny terug van een schorsing. Michal Sadilek was nog altijd de belangrijkste afwezige. De middenvelder, die last had van oorsuizingen, pikt volgende week waarschijnlijk weer aan bij de selectie.

RKC moest het zonder Michiel Kramer stellen, die net als eerder dit seizoen worstelde met rugklachten. Dat bleek een heel gemis, al heeft de ploeg genoeg aanvallers in de selectie om dat op te vangen. Maar in de Grolsch Veste kwamen de Waalwijkers maar sporadisch aan aanvallen zoals tegen Ajax toe. Nog bij een 0-0 stand verzuimde de ploeg een afspeelfout van Robin Pröpper af te straffen. Daarna duurde het lang voor Thierry Lutonda nog eens gevaarlijk in het strafschopgebied opdook. Zijn voorzet eindigde in niemandsland.

Oosting gooide zoals wel vaker dit seizoen na de rust met Zakaria Bakkali en Saïd Bakari als invallers het strijdplan om. Optisch was er nu veel meer evenwicht. Een aansluitingstreffer bleef uit. Echt benauwd kreeg FC Twente het geen moment. Twee minuten voor tijd zorgde Ricky van Wolfswinkel voor absolute zekerheid.

