Excuses Evenepoel na woede-uitbarsting

De 23-jarige renner van Soudal Quick-Step gleed, op de door regen spekgladde wegen, keihard onderuit. Daarbij liep Evenepoel een kneuzing op aan de rechterzij met een contractuur in de spieren, blauwe plekken, een geblokkeerd bekken en pijn aan het heiligbeen.

Verontschuldigd

In eerste instantie wees de Vlaamse favoriet voor de eindzege naar Alex Kirsch, maar hij trok later zijn keutel in volgens Trek-ploegleider Steven de Jongh. ,,Het was erg ongelukkig natuurlijk. Het is ook begrijpelijk dat Remco vlak na de val gefrustreerd was. Hij heeft zich na het zien van de beelden van bovenaf verontschuldigd bij Alex Kirsch en Mads Pedersen.”

Evenepoel wilde de sprinters een kans geven er voorbij te gaan. Hij raakte met die manoeuvre het wiel van een Astana-renner en kon nog maar net op zijn fiets blijven zitten. Vervolgens keek de wereldkampioen naar links en week met zijn fiets van zijn lijn naar rechts. Juist op dat moment passeerden Alex Kirsch en Mads Pedersen hem aan die zijde, waardoor Evenepoel onderuit ging.

Donderdag hoopt hij de rit met start en finish in Napels goed door te komen, om er vrijdag weer volop te moeten staan. Dan volgt er een lastige rit met aankomst bergop. Primoz Roglic kwam ook ten val, maar bij de kopman van Jumbo-Visma valt de schade mee.