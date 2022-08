Late goal bezorgt Volendam tegen Twente eerste Eredivisie-zege

Woensdag melden de Volendammers zich in Eindhoven voor de wedstrijd tegen PSV en zaterdag gaan de jongens van Jonk op bezoek bij Sparta. Lukt het in Brabant en Rotterdam punten te pakken dan zal de trainer-coach ze ongetwijfeld een paar dagen vrij geven om zich daarna te melden op de Volendamse kermis.

Blije voorzitter

Wie ze daar ongetwijfeld tegen het lijf zullen lopen is algemeen directeur Jan Smit van de plaatselijk FC. In de 84e minuut schreeuwde Smit het uit en balde hij zijn vuisten hoog in de lucht. Nadat de 17-jarige invaller Lequincio Zeefuik de winnende treffer het Enschedese doel inliep na enige hulp van doelman Lars Unnerstall.

De Duitser behoedde zijn ploeg even voor de enige treffer van de wedstrijd met twee uitstekende reddingen voor een tegentreffer.

Verhoudingen

Het zei iets over de veranderde verhoudingen in de wedstrijd. Want voor rust had FC Volendam eigenlijk niets in te brengen tegen FC Twente. Alleen stond het vizier niet op scherp bij vier eerlijk verdeelde doelpogingen van Ricky van Wolfswinkel en Christos Tzolis. Aanvoerder Robin Pröpper was nog het dichtst bij een doelpunt voor FC Twente, maar zijn inzet werd van de doellijn gewerkt.

Hoewel FC Twente beschikt over een hele brede selectie en die door Jans ook optimaal werd benut – hij startte met vier verse krachten ten opzichte van het duel met de Italianen donderdag – kreeg de vermoeidheid steeds meer grip op de Tukkers. De zon, 21 graden en het kunstgras werkte ook niet in het voordeel van FC Twente.

Omgaan met tegenslag

Het zijn echter omstandigheden waarmee je als ambitieuze club moet weten om te gaan. Evenals met sportieve tegenslag zoals de Europese uitschakeling. FC Twente kon dat niet en kreeg zodoende van FC Volendam de tweede dreun in vier dagen en verloor de ongeslagen status in de Eredivisie.

Trainer Ron Jans zal de scherven snel bij elkaar moeten rapen in deze ‘Europese’ week want woensdag komt Excelsior op bezoek in de Grolsch Veste gevolgd door PSV zaterdag. De Eindhovenaren gingen na het missen van de groepsfase van de Champions League tegen een vergelijkbare tegenstander (Excelsior) beter om met de tegenspoed dan FC Twente aan het IJsselmeer.

Aan het IJsselmeer waar er een derde kermis werd gevierd naast die van Edam en Volendam, namelijk die van de FC Volendam met de eerste overwinning en mooie veertiende plaats in de Eredivisie voor clubs als FC Utrecht en Vitesse.