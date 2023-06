Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer Maurice Steijn ziet succesbubbel als realiteit: ’Beleving play-offs nu echt anders’ Sparta: Europese droom of imposter syndroom?

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Sparta-trainer Maurice Steijn is klaar voor de play-offs met zijn ploeg. Ⓒ FOTO Getty Images

ROTTERDAM - ’Sparta gaat Europa in’. Gedurende het seizoen werd er schamper om gelachen, na vijf bekers bier met een broodje kroket in de hand. Maar ineens is het reëel. Zeker als je kijkt naar hoe de Kasteelclub zich momenteel verhoudt tot FC Twente, SC Heerenveen en de komende tegenstander FC Utrecht in de play-offs om een (voorronde) Conference League-ticket. De vraag is alleen: geloven de Rotterdammers er zelf écht in of hebben ze last van het imposter syndroom?