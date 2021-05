Excuses Eden Hazard: ’Nooit de bedoeling fans Real te beledigen’

Beelden van een vrolijke Hazard met enkele voormalige ploeggenoten van Chelsea gingen rond als een lopend vuurtje op sociale media en konden daar rekenen op bakken vol kritiek. Ook de Spaanse sportpers hekelden het gedrag van Hazard.

„Het spijt me”, aldus Hazard in een statement op Instagram. „Ik heb vandaag heel wat commentaren over mij gelezen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om de fans van Real Madrid te beledigen. Het was altijd mijn droom om voor Real te spelen en ik ben naar hier gekomen om te winnen. Het seizoen is nog niet voorbij en nu moeten we samen strijden om La Liga. Hala Madrid.”