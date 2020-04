Thialf krijgt een reddende injectie van miljoenen

„Dankzij dit krediet kan Thialf aan de slag met het herstel”, meent Sander de Rouwe, de gedeputeerde namens de provincie Friesland. „Met de gouden medailles zit het, buiten de corona-tijd, wel goed. Nu nog zwarte cijfers. Als we niks doen, gaat Thialf failliet.”

Plan binnen honderd dagen

In december 2019 bleek uit de jaarcijfers dat het reeds aanwezige tekort in 2019-2020 nog verder zou oplopen, tot ongeveer 1,1 miljoen euro. Een extern onderzoeksbureau constateerde verder dat het nagenoeg onmogelijk is om een positieve exploitatie te voeren. Thialf kreeg toen de opdracht binnen honderd dagen met een deugdelijk herstelplan te komen.

In dat herstelplan zijn drie mogelijke scenario’s beschreven, die geen van alle leiden tot zwarte cijfers. Thialf stelt het scenario ’slank en slim’ voor. Dit scenario vraagt een forse reorganisatie (negen banen verlies op een totaal van 24,5 fulltimers), maar behoudt de kernfuncties van Thialf, met een focus op de topsport.

Duurzame oplossing

Directeur Marc Winters: „Thialf doet uiteraard als eerste haar deel. Met pijnlijke noodzakelijke maatregelen nemen wij € 538.000 van het structurele tekort voor onze rekening. We gaan terug naar een kleine organisatie, die puur gericht is op het faciliteren van de topsport. Om een hoogwaardig product te kunnen blijven leveren, is steun van anderen noodzakelijk. De herstelperiode gebruiken we om te werken aan een structurele oplossing. Een duurzame oplossing voor het energievraagstuk staat daarbij met stip bovenaan.”